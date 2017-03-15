Курсы валют НБУ на 15.03.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 1 копейку

На 15 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2690,4296 грн за $100;

2860,1957 грн за 100 евро;

4,5636 грн за 10 руб РФ.



На 14 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2689,4568 грн за $100;

2867,7678 грн за 100 евро;

4,5482 грн за 10 руб РФ.





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