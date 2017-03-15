Сбербанк России вводит ограничение на снятие наличных средств
Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - вводит ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента. Как сообщила пресс-служба финучреждения, временные ограничения вызваны нарушением графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка.
"В связи с неправомерными действиями третьих лиц по блокировке головного офиса Сбербанка, причинению физического ущерба банкоматам банка, что повлекло за собой нарушение графиков инкассации отделений/банкоматов филиальной сети банка, сообщаем вам об установлении с 15 марта 2017 года временных лимитов на выдачу наличных денежных средств с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 тыс. грн. (экв. в других валютах) в сутки на одного клиента", - гласит сообщение.
При этом отмечается, что депозитные сертификаты выдаются в рамках законодательства без ограничений через кассу банка. Срочные вклады физлиц выдаются без применения комиссии за снятие наличности, однако объем выдачи средств равен установленному временному лимиту по снятию наличных средств с текущих счетов.
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13 марта представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка.
7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.
В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.
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