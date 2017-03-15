СНБО сегодня рассмотрит ситуацию вокруг Сбербанка - СМИ
В среду в 9:30 должно начаться заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором планируется обсудить, в частности, вопрос российского Сбербанка. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники, близкие к СНБО.
"В повестке дня несколько вопросов, среди них Сбербанк", - сказал собеседник издания.
Речь идет о вопросах введения санкций в отношении украинской "дочки" Сбербанка.
На официальном сайте СНБО информация о проведении заседания отсутствует.
Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о возможном заседании СНБО в среду, 15 марта.
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13 марта радикальные движения провели ряд акций протеста против деятельности российских банков. В частности, представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка.
7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.
В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.
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