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СНБО сегодня рассмотрит ситуацию вокруг Сбербанка - СМИ

15.03.2017 09:21
Сегодня должно состояться заседание СНБО, среди вопросов – ситуация вокруг украинской "дочки" российского Сбербанка
Фото - ЕРА

В среду в 9:30 должно начаться заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором планируется обсудить, в частности, вопрос российского Сбербанка. Об этом сообщает УП со ссылкой на источники, близкие к СНБО.

"В повестке дня несколько вопросов, среди них Сбербанк", - сказал собеседник издания.

Речь идет о вопросах введения санкций в отношении украинской "дочки" Сбербанка.

На официальном сайте СНБО информация о проведении заседания отсутствует.

Напомним, накануне министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о возможном заседании СНБО в среду, 15 марта.

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13 марта радикальные движения провели ряд акций протеста против деятельности российских банков. В частности, представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка. 

7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения. 

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения. 

В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сбербанк России, санкции
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