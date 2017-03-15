В НБУ рассказали, чем грозит ликвидация Сбербанка
В Украине на данный момент насчитывается около 1,2 млн вкладчиков Сбербанка - дочернего подразделения Сбербанка Россиии. Об этом сообщил член совета Национального банка Украины (НБУ) Василий Фурман телеканалу ZIK.
Он уточнил, что эти лица разместили в банке более 11 млрд грн.
"Если мы берем пессимистический вариант, что банк будет ликвидирован, то за счет средств Фонда гарантирования будет компенсировано 3 млрд грн. Т.е. в первую очередь понесут убытки сами же украинцы, и эта сумма убытков будет составлять более 8 млрд", - отметил Фурман.
Он подчеркнул, что дальнейшая участь банков с российским капиталом в Украине, в том числе и Сбербанка, должна быть решена исключительно в рамках действующего законодательства.
Вчера стало известно, что Сбербанк вводит ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.
СНБО назначил на сегодня заседание, на котором, в том числе, рассмотрит вопрос возможных санкций против финучреждения.
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13 марта представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка.
7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.
В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.
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