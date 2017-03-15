Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,15 коп до 26,7435 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,97 коп - до 27,0910 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 26,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,65 коп и составляет 28,2675 грн, средний курс продажи упал - на 1,10 коп до 28,8900 грн. Продать евро дороже можно за 28,5 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп составляет 4,253 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,622 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7435 27,0910 0,4253 0,4622 28,2675 28,8900 Медиана 26,7500 27,1000 0,4385 0,4600 28,2750 28,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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