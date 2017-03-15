Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 15 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 3,93 коп до 26,7613 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,97 коп - до 27,0910 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,90 коп и составляет 28,3230 грн, средний курс продажи упал - на 2,27 коп до 28,8783 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп составляет 4,298 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,9 коп до 4,622 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,55 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7613 27,0910 0,4298 0,4622 28,3230 28,8783 Медиана 26,7750 27,1000 0,4400 0,4600 28,3000 28,8750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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