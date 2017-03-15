Котировки доллара на межбанке опустились до 26,84/26,89

В среду, 15 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,86/26,89*, к 12:00 котировки составили 26,84/26,89

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,83, максимальные - 26,86. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,87, максимальные - 26,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4546/0,4556 к 12:00 котировки составили 0,4544/0,4555.



Торги по евро начались с котировок 28,5709/28,5975 к 12:00 котировки составили 28,5282/28,5813.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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