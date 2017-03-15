Российский Сбербанк приостановил работу отделения в Днепре

Из-за акции протеста Сбербанк приостановил работу одного из отделений в Днепре

Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - приостановил работу одного из отделений в Днепре. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Согласно сообщению, работа отделения остановлена из-за действий местных граждан, которые заблокировали вход, а также облили красной краской вывеску финучреждения.



По факту инциндента банк подал заявление в полицию.



СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков.



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13 марта радикальные движения провели ряд акций протеста против деятельности российских банков. В частности, представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка.



7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения.



Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.



В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.



По данным НБУ, в Украине на данный момент насчитывается около 1,2 млн вкладчиков Сбербанка.



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