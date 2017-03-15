Межбанк закрылся котировками доллара 26,87/26,92
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,83, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,87, максимальные - 26,92.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4546/0,4556 к закрытию котировки составили 0,4544/0,4556.
Торги по евро начались с котировок 28,5709/28,5975, к закрытию котировки составили 28,5386/28,5917.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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