НБУ инициирует санкции против банков с российским капиталом

НБУ предлагает ввести санкции против Сбербанка, Проминвестбанка, банка ВТБ, БМ Банка, ВиЭс Банка

Национальный банк Украины (НБУ) предлагает ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины. Об этом представители регулятора сообщили на брифинге сегодня, 15 марта.



"Мы предлагаем такие санкции против банков с российским госкапиталом. Это: Сбербанк, Проминвестбанк, банк ВТБ, БМ Банк, ВиЭс Банк", - сообщил заместитель главы НБУ Яков Смолий.



Применение таких санкций будет означать запрет на проведение любых финансовых операций в пользу материнских банков. Это, по словам Смолия, включает предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов и др. "также мы предлагаем запретить распределение прибыли и распределения капитала", - добавил он.



Эти меры направлены, в первую очередь, на защиту интересов граждан Украины, чьи средства размещены сейчас в этих финучреждениях.



Заместитель председателя НБУ Катерина Рожкова добавила, что банки с государственным российским капиталом работают в Украине в пределах пруденциальных норм, они докапитализированы, поэтому у регулятора претензий к ним нет. "Предложенные Национальным банком санкции не повлияют на клиентов - физических и юридических лиц - которые работают в Украине. Санкции не остановят расчетов между контрагентами, даже между контрагентами-нерезидентами наших клиентов", - заверила она.



Рожкова выразила надежду, что потенциальный выход этих банков с рынка пройдет цивилизованным путем. "Либо путем продажи, либо путем постепенного выполнения обязательств перед клиентами", - сказала она.



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