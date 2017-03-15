Санкции не коснутся Альфа-Банка и Сити банка – НБУ
Санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины не касаются Сити банка и Альфа-банка, поскольку вводятся только в отношении банков с российским государственным капиталом. Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Укринформ.
"Мы говорим исключительно о банках, которые принадлежат России, то есть банках с государственным российским капиталом. Сити, Альфа-банк не принадлежат к этой группе", - уточнила Рожкова.
Как сообщалось, сегодня Национальный банк Украины предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.
Применение таких санкций будет означать запрет на проведение любых финансовых операций в пользу материнских банков. Это включает предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов и др. Также НБУ предложил запретить распределение прибыли и распределение капитала.
Соответствующее предложение НБУ сделал во исполнение поручения СНБО. Причиной стала информация о том, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
15759
-
14220
-
9208
-
5615
-
5570