Санкции не коснутся Альфа-Банка и Сити банка – НБУ

НБУ предлагает ввести санкции только в отношении банков с российским госкапиталом, Альфа и Сити к это категории не относятся

Санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины не касаются Сити банка и Альфа-банка, поскольку вводятся только в отношении банков с российским государственным капиталом. Об этом заявила заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Укринформ.

"Мы говорим исключительно о банках, которые принадлежат России, то есть банках с государственным российским капиталом. Сити, Альфа-банк не принадлежат к этой группе", - уточнила Рожкова.

Как сообщалось, сегодня Национальный банк Украины предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.

Применение таких санкций будет означать запрет на проведение любых финансовых операций в пользу материнских банков. Это включает предоставление межбанковских кредитов, депозитов, субординированного долга, приобретение ценных бумаг, размещение средств на корсчетах, выплату дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов и др. Также НБУ предложил запретить распределение прибыли и распределение капитала.

Соответствующее предложение НБУ сделал во исполнение поручения СНБО. Причиной стала информация о том, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях.

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