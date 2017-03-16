Жизнь после санкций. Останутся ли российские банки в Украине

"Дочки" российских банков подталкивают к скорейшей продаже

Вчера Нацбанк передал Совету национальной безопасности и обороны свои предложения относительно санкций против российских банков и их "дочек" в Украине. А уже сегодня президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине. LIGA.net отвечает на ключевые вопросы, касающиеся санкций и их последствий для финучреждений.

С чего начались санкции?

7 марта в российской прессе появились сообщения о том, что Сбербанк РФ начал обслуживать клиентов с паспортами "ЛНР" и "ДНР", которые выдаются боевиками на неконтролируемых Украиной территориях. Министр МВД Арсен Аваков призвал незамедлительно ввести санкции против "дочек" российских банков в Украине. В тот же день Нацбанк инициировал проведение заседания СНБО по этому вопросу. Вчера, 15 марта, СНБО поручил Нацбанку разработать конкретные предложения. Спустя несколько часов НБУ обнародовал перечень планируемых санкций, а СНБО утвердил их.

Санкции, впрочем, вводятся отнюдь не за обслуживание граждан "ЛДНР". Ведь в официальных ответах российские банки уклоняются от прямого ответа, действительно ли они принимают паспорта самопровозглашенных республик и в основном говорят о том, что продолжают придерживаться международного права. Соответственно, обслуживать "граждан" несуществующих стран они не могут, несмотря на указы президента РФ Владимира Путина. Это противоречит международной практике противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

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Введение санкций против российских банков - политическое решение, принятое на фоне блокады торговли с Донбассом и требований со стороны активистов более решительных шагов против страны-агрессора. По словам заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, санкции вводятся с учетом "усиления негативных тенденций в отношениях Украины и России и нагнетания ситуации".

Какие санкции вводятся против банков из РФ?

Заявленные НБУ санкции против российских банков направлены на предотвращение оттока капитала из Украины в РФ. "Дочкам" российских госбанков запретят выплачивать дивиденды, возвращать материнским структурам их депозиты, кредиты и проценты по ним, субординированный долг, перечислять средства с корсчетов и распределять капитал. Украинским госпредприятиям и учреждениям запрещено размещать средства в этих банках. Санкции вводятся сроком на 1 год с возможностью дальнейшего продления.

Кого затронут санкции?

Под санкции попадают исключительно российские банки с государственным капиталом. В Украине работают пять "родственных" им финучреждений - Сбербанк, VS Bank (еще одна дочерняя структура российского Сбербанка), ВТБ, БМ Банк (дочерняя структура группы ВТБ), а также Проминвестбанк (принадлежит российскому Внешэкономбанку). Санкции не коснутся банков с частным российским капиталом или акционерами из РФ. Соответственно, для Альфа-Банка (Украина) или Форвард Банка никаких ограничений не существует.

Пострадают ли российские банки от санкций?

На операционную деятельность "дочек" российских госбанков санкции напрямую никак не влияют. Они могут беспрепятственно привлекать депозиты, выдавать кредиты, получать вливания в капитал от материнских структур и даже привлекать кредиты рефинансирования от НБУ на общих основаниях.

Больший ущерб "дочки" российских банков терпят от информационного шума вокруг санкций, который наверняка приведет к оттоку вкладчиков уже в ближайшие недели. Эффект усиливают действия активистов, блокирующих отделения и инфраструктуру российских банков и с помощью кирпичей, монтажной пены и прочих подручных средств.

Фото: EPA

Потери для материнских структур российских банков также будут относительно невелики. В последние годы их "дочки" в Украине преимущественно декларировали убытки, о перечислении дивидендов речи не было. Суммарный убыток пяти вышеуказанных финучреждений в прошлом году достиг порядка 15 млрд грн. Отсутствие возможности вернуть из Украины выданные кредиты или субдолг также глобально не влияют на материнские структуры из РФ. Все активы их украинских "дочек" составляют около 110 млрд гривен, в то время как прибыль одного лишь Сбербанка в России за 9 месяцев прошлого года составила 180 млрд грн (400 млрд рублей).

Что означают санкции для клиентов банков с российским капиталом?

Санкции не мешают проводить российским банкам в Украине клиентские платежи как внутри страны, так и перечислять их средства за рубеж. Нет никаких ограничений и по выдаче депозитов - вкладчики могут беспрепятственно забрать их. Но клиенты "дочек" российских госбанков могут столкнуться с определенными трудностями временного характера. К примеру, украинский Сбербанк пока заблокировал расходные операции по кредитным картам физлиц, ввел ограничения на снятие наличных средств и остановил работу своего отделения в Днепре.

Останутся ли российские банки в Украине?

Санкции и шумиха вокруг "дочек" российских госбанков стимулирует их к уходу с украинского рынка. Впрочем, большинство из них не скрывало готовности к продаже и раньше. В течение последних лет "дочки" госбанков из РФ планомерно сворачивали деятельность в Украине. В прошлом году их доля в активах украинской банковской системы уменьшилась с 10,3% до 8,8%.

По данным LIGA.net, в активной стадии находятся переговоры с потенциальными инвесторами у Проминвестбанка. Интерес к финучреждению проявляет венгерская OTP Group, уже представленная на украинском рынке. Российский ВТБ давно открыт к сделке как по одноименному банку в Украине, так и по другой дочерней структуре - БМ Банку. Источники в НБУ говорят, что сделки по этим финучреждениям могут быть закрыты уже в этом году.

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Сложнее всего ситуация со Сбербанком. Во-первых, это крупнейшая "дочка" из вышеуказанной пятерки (активы - 48,4 млрд гривен, депозитный портфель - 18,8 млрд. грн). Во-вторых, у нее наибольшие обязательства перед материнской структурой. Еще в конце прошлого года глава Сбербанка РФ Герман Греф утверждал, что не планирует уходить с украинского рынка.

Национализировать "дочки" российских госбанков ни в правительстве, ни в НБУ не планируют. Бюджет и меморандум с МВФ выделение средств на это не предусматривают. Кроме того, в Нацбанке считают, что "дочки" банков из РФ хорошо капитализированы и имеют рабочие кредитные портфели. То есть их активов должно хватить для удовлетворения требований всех кредиторов даже в случае ухудшения ситуации. Базовый сценарий, на который рассчитывает власть, - постепенная продажа всех "дочек" российских госбанков частным инвесторам.

Не спровоцирует ли ажиотаж вокруг российских банков девальвацию гривны?

В первые дни после национализации ПриватБанка вкладчики вынесли из финучреждения несколько миллиардов гривен. Отчасти это сказалось на ослаблении гривны в конце 2016-начале 2017 года, хотя и не было определяющим фактором. Впрочем, впоследствии отток клиентских средств остановился, а курс гривны вернулся к отметке 27 UAH/USD. Похожий сценарий может быть и сейчас, правда, без национализации.

Но пока валютный рынок спокоен. Вчера межбанк открылся котировками 26,86/26,89, а закрылся на уровне 26,87/26,92. К середине сегодняшнего дня котировки выросли незначительно - до 26,98/27,02.

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Ажиотаж вокруг российских банков может привести максимум к краткосрочным колебаниям курса. В длительной перспективе гораздо больший эффект на гривну может оказать обрыв торговых связей с неконтролируемыми территориями. Впрочем, и он может быть перекрыт притоком валюты в случае сохранения достаточно высоких мировых цен на сырье, экспортируемое Украиной.

Олег Сорочан