Курсы валют НБУ на 16.03.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копейки

На 16 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2688,0768 грн за $100;

2855,2752 грн за 100 евро;

4,5474 грн за 10 руб РФ.



На 15 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2690,4296 грн за $100;

2860,1957 грн за 100 евро;

4,5636 грн за 10 руб РФ.





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