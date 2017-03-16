Новые лимиты: что нужно знать клиентам и вкладчикам Сбербанка
ПАО Сбербанк - дочернее предприятие российского Сбербанка - вводит новые лимиты на операции в Украине.
Как сообщает пресс-служба банка, с 16 марта 2017 года вводятся в действие новые лимиты по денежным переводам с карты на карту: максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя/получателя в день, с учетом суммы комиссии - 30 000 грн.
Прочие лимиты остаются без изменений: максимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии) - 14 999 грн; максимальная сумма всех переводов за месяц (с учетом комиссии) - 149 999 грн.
С 16.03.2017 г. устанавливаются следующие временные ограничения по банковским операциям и услугам для физических лиц - по текущим счетам: на выдачу наличных денежных средств в национальной и/или иностранной валюте, а также банковских металлов, с текущих счетов физических лиц через кассы банка в размере 30 000 грн. (экв. в других валютах и/или банковских металлах) в сутки на одного клиента; на осуществление любых безналичных операций (перечислений средств) с текущих счетов физических лиц в размере 30 000 грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте) в сутки на одного клиента;
По карточным счетам: на проведение любых безналичных операций с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт Банка (card to card, person to person), расчетов картами Банка в торгово-сервисных сетях, расчетов картами в сети Интернет и др.) в размере 30 000 грн./ 1100 долларов США / 1000 евро в сутки по одному карточному счету клиента; по операциям снятия наличных с карточных счетов в размере 20 000 грн./750 долларов США/700 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента.
Выплата (погашение) именных депозитных (сберегательных) сертификатов для физических лиц производится только через текущий счет клиента.
"Для обеспечения стабильности в обслуживании юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в условиях противозаконных действий в отношении банка третьих лиц, будут установлены временные суточные лимиты", - сообщили в банке.
С 15.03.2017 г. по текущим счетам: на выдачу наличных средств по денежному чеку или на межбанковские безналичные перечисления с текущих счетов на одного клиента:
- для юридических лиц - в размере 3 000 000 грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте);
- для физических лиц-предпринимателей, в т.ч. нотариусов, адвокатов и самозанятых лиц - в размере 300 000 грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте).
Отмечается, что указанные ограничения не распространяются на операции по: выдаче наличных - на операции по выплате заработной платы; безналичным расчетам - на платежи, направленные на оплату заработной платы, а также бюджетные платежи, а также на валюту, купленную на МВРУ 15.03.2017 года.
Также с 16.03.2017 г. вводятся ограничения по корпоративным картам: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов в размере 20 000 грн./750 долларов США/700 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счёту клиента; на любые безналичные операции с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка, расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов в сети интернет и др.) в размере 30 000 грн./1100 долларов США/1000 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счёту клиента.
Сообщается, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.
Напомним, 15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.
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13 марта радикальные движения провели ряд акций протеста против деятельности российских банков. В частности, представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка.
7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения.
Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения.
В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.
По данным НБУ, в Украине на данный момент насчитывается около 1,2 млн вкладчиков Сбербанка.
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