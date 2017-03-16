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Новые лимиты: что нужно знать клиентам и вкладчикам Сбербанка

16.03.2017 08:57
Украинская "дочка" российского Сбербанка вводит новые лимиты на операции в Украине

ПАО Сбербанк - дочернее предприятие российского Сбербанка - вводит новые лимиты на операции в Украине.

Как сообщает пресс-служба банка, с 16 марта 2017 года вводятся в действие новые лимиты по денежным переводам с карты на карту: максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя/получателя в день, с учетом суммы комиссии - 30 000 грн.

Прочие лимиты остаются без изменений: максимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии) - 14 999 грн; максимальная сумма всех переводов за месяц (с учетом комиссии) - 149 999 грн.

С 16.03.2017 г. устанавливаются следующие временные ограничения по банковским операциям и услугам для физических лиц - по текущим счетам: на выдачу наличных денежных средств в национальной и/или иностранной валюте, а также банковских металлов, с текущих счетов физических лиц  через кассы банка в размере 30 000 грн. (экв. в других валютах и/или банковских металлах) в сутки на одного клиента; на осуществление любых безналичных операций (перечислений средств) с текущих счетов физических лиц в размере 30 000 грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте) в сутки на одного клиента;

По  карточным счетам: на проведение любых безналичных операций с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт Банка (card to card, person to person), расчетов картами Банка в торгово-сервисных сетях, расчетов картами в сети Интернет и др.) в размере 30 000 грн./ 1100 долларов США / 1000 евро  в сутки по одному карточному счету клиента; по операциям снятия наличных с карточных счетов в размере 20 000 грн./750 долларов США/700 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счету клиента.

Выплата (погашение) именных депозитных (сберегательных) сертификатов для физических лиц производится только через текущий счет клиента.

"Для обеспечения стабильности в обслуживании юридических лиц и физических лиц-предпринимателей в условиях противозаконных действий в отношении банка третьих лиц, будут установлены временные суточные лимиты", - сообщили в банке.

С 15.03.2017 г. по текущим счетам: на выдачу наличных средств по денежному чеку или на межбанковские безналичные перечисления с текущих счетов на одного клиента:
- для юридических лиц - в размере  3 000 000  грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте);
- для физических лиц-предпринимателей, в т.ч. нотариусов, адвокатов и самозанятых лиц - в размере  300 000 грн. (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Отмечается, что указанные ограничения не распространяются на операции по: выдаче наличных - на операции по выплате заработной платы; безналичным расчетам  - на платежи, направленные на оплату заработной платы, а также бюджетные платежи,  а  также на валюту, купленную на МВРУ 15.03.2017 года.

Также с 16.03.2017 г. вводятся ограничения по корпоративным картам: на операции по снятию наличных средств с карточных счетов в размере 20 000 грн./750 долларов США/700 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счёту клиента; на любые безналичные операции с карточных счетов (в том числе, но не исключительно, переводов с карт банка, расчетов картами банка в торгово-сервисных сетях, расчетов в сети интернет и др.) в размере 30 000 грн./1100 долларов США/1000 евро (в зависимости от валюты счета) в сутки по одному карточному счёту клиента.

Сообщается, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами.

Напомним, 15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.

Читайте также: Паспорта не прошли. Что грозит российским банкам в Украине 

13 марта радикальные движения провели ряд акций протеста против деятельности российских банков. В частности, представители партии Национальный корпус замуровали вход в одно из столичных отделений Сбербанка. 

7 марта стало известно, что российский Сбербанк приступил к обслуживанию в своих отделениях клиентов, предоставляющих так называемые паспорта, которые раздают террористы на неконтролируемых территориях. В связи с этим НБУ сообщил, что инициирует санкции против финучреждения. 

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что вопрос введения санкций против Сбербанка изучается. По его словам, Кабмин, если потребуется, примет все необходимые решения. 

В МИД России назвали возможные санкции против "дочек" российских банков в Украине "выстрелом в ногу" украинскому правительству.

По данным НБУ, в Украине на данный момент насчитывается около 1,2 млн вкладчиков Сбербанка.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Сбербанк России
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