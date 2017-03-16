Российский ВТБ пока продолжит работать в Украине

По словам главы банка, ВТБ пока будет работать, но в дальнейшем планирует уйти с украинского рынка

Российский ВТБ пока продолжит работать на украинском рынке, но в дальнейшем планирует с него уйти. Об этом сообщил журналистам глава правления российского банка Андрей Костин, передает Интерфакс.

"Дождемся сейчас решения (украинских властей по санкциям, - ред.), будем работать, но в целом курс на выход есть", - сказал он.

Костин считает, что текущая ситуация отрицательно повлияет прежде всего на экономику Украины и ее граждан. "Мы очень четко всегда выполняли все обязательства, нормативы", - добавил глава ВТБ.

Группа планирует до конца марта продать украинский БМ банк (бывший Банк Москвы), с большим по активам ВТБ (Украина) ситуация сложнее. "Надеемся, до к этого месяца закрыть (сделку по продаже БМ банка, - ред.). Что касается большого банка (украинского ВТБ, - ред.), довольно сложно", - заявил он.

Глава ВТБ подчеркнул, что пока группа не видит необходимости вводить ограничения на выдачу вкладов украинскими "дочками".

Напомним, 15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.



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