Курс продажи наличного евро снова превысил 29 грн

В четверг, 16 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 2,17 коп до 26,7830 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,60 коп - до 27,0970 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 6,70 коп и составляет 28,3900 грн, средний курс продажи вырос - на 14,12 коп до 29,0195 грн. Продать евро дороже можно за 28,7 грн, купить дешевле - за 28,75 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,7 коп составляет 4,281 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,645 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,53 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7830 27,0970 0,4281 0,4645 28,3900 29,0195 Медиана 26,8000 27,1000 0,4445 0,4650 28,3750 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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