Котировки доллара на межбанке выросли до 26,98/27,02

В четверг, 16 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,89/26,94*, к 12:00 котировки составили 26,98/27,02

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные - 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,94, максимальные - 27,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4620/0,4631 к 12:00 котировки составили 0,4647/0,4657.



Торги по евро начались с котировок 28,8395/28,8931 к 12:00 котировки составили 28,8901/28,9303.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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