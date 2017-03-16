В Кремле заявили, что будут защищать российские банки в Украине
Российская Федерация готова при необходимости всеми законными средствами отреагировать на ситуацию с филиалами российских банков в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем при необходимости поддерживать и защищать всеми доступными и законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений", - сказал Песков.
Напомним, 15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.
В Нацбанке уточнили, что санкции коснутся Сбербанка, Проминвестбанка, банка ВТБ, БМ Банка, ВиЭс Банка.
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