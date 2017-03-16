В Кремле заявили, что будут защищать российские банки в Украине

Пресс-секретарь Путина сказал, что его шеф "внимательно отслеживает" ситуацию с российскими банками в Украине

Дмитрий Песков (фото - EPA)

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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