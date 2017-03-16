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В Кремле заявили, что будут защищать российские банки в Украине

16.03.2017 12:44
Пресс-секретарь Путина сказал, что его шеф "внимательно отслеживает" ситуацию с российскими банками в Украине
Дмитрий Песков (фото - EPA)

Российская Федерация готова при необходимости всеми законными средствами отреагировать на ситуацию с филиалами российских банков в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем при необходимости поддерживать и защищать всеми доступными и законными средствами интересы наших кредитно-финансовых учреждений", - сказал Песков.

Напомним, 15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины. 

В Нацбанке уточнили, что санкции коснутся Сбербанка, Проминвестбанка, банка ВТБ, БМ Банка, ВиЭс Банка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
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