Сбербанк заблокировал кредитные карты физлиц
Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - временно заблокировал расходные операции по кредитным картам физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Согласно сообщению, при наличии задолженности по карте кредитный лимит устанавливается на уровне текущей задолженности. Погашение задолженности осуществляется в стандартном режиме. При этом на пополнение кредитных карт лимит не установлен.
Ранее банк ввел ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.
Сегодня, 16 марта, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине.
Санкции сроком на один год будут применены к Сбербанку, ВиЭс Банку, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ Банку в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.
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