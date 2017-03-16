Сбербанк заблокировал кредитные карты физлиц

Российский Сбербанк временно заблокировал расходные операции по кредитным картам граждан

Сбербанк - дочерний украинский банк Сбербанка России - временно заблокировал расходные операции по кредитным картам физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Согласно сообщению, при наличии задолженности по карте кредитный лимит устанавливается на уровне текущей задолженности. Погашение задолженности осуществляется в стандартном режиме. При этом на пополнение кредитных карт лимит не установлен.



Ранее банк ввел ограничение на снятие наличных средств в размере 30 тыс. грн или эквивалента этой суммы в иностранной валюте через кассы банка в сутки на одного клиента.



Сегодня, 16 марта, президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине.



Санкции сроком на один год будут применены к Сбербанку, ВиЭс Банку, Проминвестбанку, банку ВТБ, БМ Банку в части предотвращения вывода капиталов указанными юридическими лицами за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.



15 марта СНБО дал НБУ и СБУ сутки на принятие решения по санкциям против российских банков. После этого НБУ предложил ввести санкции в виде предотвращения вывода капитала за пределы Украины.



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