Межбанк закрылся котировками доллара 26,96/27,00

В четверг, 16 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,89/26,94, к закрытию котировки составили 26,96/27,00

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные - 26,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,94, максимальные - 27,03.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4620/0,4631 к закрытию котировки составили 0,4656/0,4667.

Торги по евро начались с котировок 28,8395/28,8931, к закрытию котировки составили 28,9415/28,9791.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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