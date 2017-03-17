Курс продажи наличного евро вырос еще на 23 копейки

В пятницу, 17 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 2,62 коп до 26,8115 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,83 коп - до 27,1290 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 15,43 коп и составляет 28,5960 грн, средний курс продажи вырос - на 23,08 коп до 29,2745 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,6 коп составляет 4,329 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 7,9 коп до 4,723 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8115 27,1290 0,4329 0,4723 28,5960 29,2745 Медиана 26,8150 27,1250 0,4500 0,4700 28,7000 29,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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