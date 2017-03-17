"Несущественно". ВТБ оценил потери от украинских санкций
Второй по размеру активов российский банк ВТБ в результате введенных Украиной санкций может потерять несколько сотен миллионов долларов. Об этом заявил глава кредитной организации Андрей Костин, сообщает РИА Новости.
"Несущественно", - ответил Костин на вопрос о том, как санкции могут повлиять на финансовое положение банка. "Большая часть убытков уже была взята нами, это несущественная часть… Я думаю, для нас - это сумма в несколько сотен миллионов долларов", - отметил глава ВТБ.
Ранее в четверг Костин заявил, что сделка по продаже украинского БМ Банка готова, ВТБ планировал закрыть ее до конца марта. При этом в феврале он сообщал, что у банка есть четыре покупателя на украинский БМ Банк.
Напомним, 16 марта президент Украины ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
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