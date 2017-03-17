Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 17 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,03 коп до 26,8257 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,17 коп - до 27,1323 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,95 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 19,73 коп и составляет 28,6390 грн, средний курс продажи вырос - на 20,13 коп до 29,2450 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 4,9 коп составляет 4,372 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 6,4 коп до 4,709 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,6 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8257 27,1323 0,4372 0,4709 28,6390 29,2450 Медиана 26,8500 27,1000 0,4500 0,4700 28,7000 29,2750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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