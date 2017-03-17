Котировки доллара на межбанке упали до 26,89/26,93

В пятницу, 17 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,94/27,00*, к 12:00 котировки составили 26,89/26,93

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,89, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,93, максимальные - 27,00.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4649/0,4663 к 12:00 котировки составили 0,4647/0,4657.



Торги по евро начались с котировок 28,9901/29,0547 к 12:00 котировки составили 28,9712/29,0116.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.