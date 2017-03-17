Ощадбанк должен НБУ еще 2 млрд грн по кредитам рефинансирования

С 2015 года Ощадбанк вернул Нацбанку около 18 млрд грн рефинанса

Государственный Ощадбанк осуществил досрочное погашение рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 500 млн грн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.



В целом с 2015 года банк вернул НБУ 17,86 млрд грн. Из них около 15,5 млрд грн возвращено досрочно. Для окончательного расчета с НБУ по кредитам рефинансирования осталось выплатить около 2 млрд грн.



"Планируем рассчитаться окончательно в течение 2017 года", - сообщил председатель правления госбанка Андрей Пышный.



По результатам работы в январе-феврале текущего года Ощадбанк получил прибыль в сумме 97,7 млн грн, что на 19,2 млн грн больше чем за соответствующий период 2016 года.



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