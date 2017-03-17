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Ощадбанк должен НБУ еще 2 млрд грн по кредитам рефинансирования

17.03.2017 16:54
С 2015 года Ощадбанк вернул Нацбанку около 18 млрд грн рефинанса
Андрей Пышный (фото - пресс-служба)

Государственный Ощадбанк осуществил досрочное погашение рефинансирования Национального банка Украины (НБУ) на сумму 500 млн грн. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.

В целом с 2015 года банк вернул НБУ 17,86 млрд грн. Из них около 15,5 млрд грн возвращено досрочно. Для окончательного расчета с НБУ по кредитам рефинансирования осталось выплатить около 2 млрд грн.

"Планируем рассчитаться окончательно в течение 2017 года", - сообщил председатель правления госбанка Андрей Пышный.

По результатам работы в январе-феврале текущего года Ощадбанк получил прибыль в сумме 97,7 млн грн, что на 19,2 млн грн больше чем за соответствующий период 2016 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Ощадбанк, Нацбанк
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