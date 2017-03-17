НБУ получит от продажи гостиницы 68 млн грн

На аукционе продали гостиницу, которая была залогом по кредиту Еврогазбанка

Киевскую гостиницу, которая была залогом по кредиту, переданому Еврогазбанком в обеспечение рефинансирования Национального банка Украины (НБУ), удалось продать на аукционе за 68,5 млн грн. Об этом пишет FinClub.



Аукцион состоялся 14 марта в Харькове.



Помещение гостиницы находится в Киеве, на углу Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, площадью около 1300 кв м. Залогодатель, компания Евро-Отель-Груп, находится в процедуре банкротства.



"Победителем аукциона признано юридическое лицо, которое предложило самую высокую цену - 68 485 045,92 грн", - говорится в сообщении биржи.



Ранее в НБУзаявляли, что эту гостиницу пытаются вывести из-под залога путем продажи за 31 млн грн при оценке Нацбанка в 56 млн грн.



Директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник написал письмо в Минюст с просьбой приостановить аукцион и провести проверку действий ликвидатора в порядке надзора. Но аукцион состоялся и превысил финансовые ожидания регулятора.



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