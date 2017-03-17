НБУ получит от продажи гостиницы 68 млн грн
Киевскую гостиницу, которая была залогом по кредиту, переданому Еврогазбанком в обеспечение рефинансирования Национального банка Украины (НБУ), удалось продать на аукционе за 68,5 млн грн. Об этом пишет FinClub.
Аукцион состоялся 14 марта в Харькове.
Помещение гостиницы находится в Киеве, на углу Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, площадью около 1300 кв м. Залогодатель, компания Евро-Отель-Груп, находится в процедуре банкротства.
"Победителем аукциона признано юридическое лицо, которое предложило самую высокую цену - 68 485 045,92 грн", - говорится в сообщении биржи.
Ранее в НБУзаявляли, что эту гостиницу пытаются вывести из-под залога путем продажи за 31 млн грн при оценке Нацбанка в 56 млн грн.
Директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник написал письмо в Минюст с просьбой приостановить аукцион и провести проверку действий ликвидатора в порядке надзора. Но аукцион состоялся и превысил финансовые ожидания регулятора.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
18911
-
14631
-
9766
-
9655
-
6118