 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.83  27.14   EUR:  28.56  29.24
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

НБУ получит от продажи гостиницы 68 млн грн

17.03.2017 17:05
На аукционе продали гостиницу, которая была залогом по кредиту Еврогазбанка
Фото: пресс-служба НБУ

Киевскую гостиницу, которая была залогом по кредиту, переданому Еврогазбанком в обеспечение рефинансирования Национального банка Украины (НБУ), удалось продать на аукционе за 68,5 млн грн. Об этом пишет FinClub.

Аукцион состоялся 14 марта в Харькове.

Помещение гостиницы находится в Киеве, на углу Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, площадью около 1300 кв м. Залогодатель, компания Евро-Отель-Груп, находится в процедуре банкротства.

"Победителем аукциона признано юридическое лицо, которое предложило самую высокую цену - 68 485 045,92 грн", - говорится в сообщении биржи.

Ранее в НБУзаявляли, что эту гостиницу пытаются вывести из-под залога путем продажи за 31 млн грн при оценке Нацбанка в 56 млн грн.

Директор департамента управления рисками НБУ Игорь Будник написал письмо в Минюст с просьбой приостановить аукцион и провести проверку действий ликвидатора в порядке надзора. Но аукцион состоялся и превысил финансовые ожидания регулятора.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Еврогазбанк, Нацбанк
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров