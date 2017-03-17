Межбанк закрылся котировками доллара 26,88/26,92

В пятницу, 17 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,94/27,00, к закрытию котировки составили 26,88/26,92

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,88, максимальные - 26,94. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,92, максимальные - 27,00.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4649/0,4663 к закрытию котировки составили 0,4648/0,4658.

Торги по евро начались с котировок 28,9901/29,0547, к закрытию котировки составили 28,8906/28,9336.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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