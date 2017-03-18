В Тернополе замуровали вход в здание Сбербанка: фото

Представители общественных организаций заложили бетонными блоками вход в Сбербанк

В Тернополе представители общественных организаций замуровали вход в отделение Сбербанка - дочернего банка Сбербанка России. Об этом сообщает Терен.



Участники акции заложили бетонными блоками вход в финучреждение. Они также закрасили окна баллончиками и заклеили плакатами.









Ранее представители партии Национальный корпус замуровали здание Сбербанка в Киеве.



16 марта президент Украины ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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