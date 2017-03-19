Рожкова: На счетах российских банков в Украине - 21 млрд грн
На счетах банков с государственным российским капиталом украинцы хранят 21 млрд грн, из которых Фонд гарантирования вкладов в случае необходимости может компенсировать 8,5 млрд грн. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова телеканалу Интер.
Она отметила, что эти банки докапитализированы и имеют достаточно активов в том числе ликвидных, поэтому остаются работать в Украине. В то же время, благодаря введенным 16 марта санкциям не смогут вывести средства из Украины в пользу материнских структур. Санкции направлены на защиту интересов граждан Украины, которые имеют вклады в этих финучреждениях, подчеркнула Рожкова.
Она добавила, что кредитный портфель этих банков в два раза превышает обязательства перед клиентами.
"Продажа - лучший способ покинуть рынок Украины (для таких финучреждений - ред.). О каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя", - заключила Рожкова.
16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
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