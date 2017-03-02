Новая почта запустит обмен валют в своих отделениях
Компания Новая почта запустит обмен валют в своих отделениях. Об этом Liga.net сообщили в самой компании. "Одной из наших новых услуг будет обмен валют. В 2017 году компания "Пост Финанс", которая входит в группу бизнесов "Новой почты", планирует предоставить клиентам возможность обмена валют в 5 пилотных отделениях "Новой почты" в Киеве", - сообщили Liga.net в пресс-службе оператора почтовой логистики. Запуск новой услуги будет происходить в тестовом режиме, пояснили в Новой почте. Детальнее о том, кто еще вышел работать на валютный рынок, читайте в материале LIGA.net "Всегда в курсе. Кто получает лицензии на обмен валют". Как сообщалось, в июле прошлого года Новая почта также запустила сервис денежных переводов "Мгновенный".
Компания Новая почта запустит обмен валют в своих отделениях. Об этом Liga.net сообщили в самой компании.
"Одной из наших новых услуг будет обмен валют. В 2017 году компания "Пост Финанс", которая входит в группу бизнесов "Новой почты", планирует предоставить клиентам возможность обмена валют в 5 пилотных отделениях "Новой почты" в Киеве", - сообщили Liga.net в пресс-службе оператора почтовой логистики.
Запуск новой услуги будет происходить в тестовом режиме, пояснили в Новой почте.
Детальнее о том, кто еще вышел работать на валютный рынок, читайте в материале LIGA.net "Всегда в курсе. Кто получает лицензии на обмен валют".
Как сообщалось, в июле прошлого года Новая почта также запустила сервис денежных переводов "Мгновенный".
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