Компания Новая почта запустит обмен валют в своих отделениях. Об этом Liga.net сообщили в самой компании.

"Одной из наших новых услуг будет обмен валют. В 2017 году компания "Пост Финанс", которая входит в группу бизнесов "Новой почты", планирует предоставить клиентам возможность обмена валют в 5 пилотных отделениях "Новой почты" в Киеве", - сообщили Liga.net в пресс-службе оператора почтовой логистики.

Запуск новой услуги будет происходить в тестовом режиме, пояснили в Новой почте.

Детальнее о том, кто еще вышел работать на валютный рынок, читайте в материале LIGA.net "Всегда в курсе. Кто получает лицензии на обмен валют".

Как сообщалось, в июле прошлого года Новая почта также запустила сервис денежных переводов "Мгновенный".