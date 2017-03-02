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Новая почта запустит обмен валют в своих отделениях

02.03.2017 10:30
Услуга обмена валют появится в пяти столичных филиалах Новой почты
Фото- ЕРА

Компания Новая почта запустит обмен валют в своих отделениях. Об этом Liga.net сообщили в самой компании.

"Одной из наших новых услуг будет обмен валют. В 2017 году компания "Пост Финанс", которая входит в группу бизнесов "Новой почты", планирует предоставить клиентам возможность обмена валют в 5 пилотных отделениях "Новой почты" в Киеве",  - сообщили Liga.net в пресс-службе оператора почтовой логистики.     

Запуск новой услуги будет происходить в тестовом режиме, пояснили в Новой почте.

Детальнее о том, кто еще вышел работать на валютный рынок, читайте в материале LIGA.net "Всегда в курсе. Кто получает лицензии на обмен валют".

Как сообщалось, в июле прошлого года Новая почта также запустила сервис денежных переводов "Мгновенный".

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, обмен валют
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