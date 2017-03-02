Курсы валют НБУ на 02.03.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки

На 2 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2718,0639 грн за $100;

2862,9367 грн за 100 евро;

4,6560 грн за 10 руб РФ.



На 1 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2716,3714 грн за $100;

2878,5388 грн за 100 евро;

4,6864 грн за 10 руб РФ.





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