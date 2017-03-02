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НБУ упростил валютные операции

02.03.2017 09:21
Нацбанк упростил клиентам банков процедуру проведения валютных операций

Национальный банк Украины (НБУ) упростил процедуру проведения операций клиентов банков по покупке иностранной валюты/перечислению средств за пределы Украины в пользу нерезидентов и изменил порядок контроля с целью предупреждения рисковых валютных операций на банковском рынке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В частности, клиентам банков не нужно ждать разрешения НБУ на проведение указанных валютных операций. Уполномоченные банки будут информировать Нацбанк о таких операциях клиентов после их проведения.

В случае возникновения у НБУ сомнений в законности операций, в банк может быть направлено требование, которым НБУ, в частности, может приостановить осуществление отдельных валютных операций клиентов. Возобновить проведение таких операций банк сможет только после получения отдельного сообщения от НБУ.

Кроме того, если клиент, валютные операции которого вызвали сомнения в НБУ, перешел на обслуживание в другое банковское учреждение, уполномоченный банк обязан сообщить об этом НБУ.

Банк, в котором клиент открывает текущие счета, имеет право обратиться к предыдущим обслуживающим банкам по информации, полученной от НБУ и касающейся сомнительных операций клиентов.

Указанные изменения утверждены постановлением НБУ №15 от 28 февраля 2017 года "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

Согласно постановлению, все нормы, касающиеся информирования уполномоченными банками НБУ о валютных операциях и проверки регулятором этой информации, объединены в отдельную инструкцию "О порядке формирования уполномоченными банками информационного файла".

Постановление вступает в силу с 22 марта 2017 года.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: валюта, НБУ
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