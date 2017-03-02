Столичная полиция разыскивает "шоколадного" налетчика на банки

На счету правонарушителя уже более десятка ограблений банковских отделений в Киеве

Столичная полиция разыскивает неизвестного мужчину, который в течение 2010-2017 годов совершил серийные разбойные нападения на банковские учреждения в Киеве.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, за информацию, которая поможет установить и задержать подозреваемого, объявлено вознаграждение в размере 100 тыс. грн.

Последний эпизод ограбления произошел две недели назад по улице Васильковской в ​​Голосеевском районе Киева. В полдень мужчина зашел в помещение одного из коммерческих банков и, угрожая оружием, заставил отдать ему деньги. Получив наличные, злоумышленник спокойно покинул финансовое учреждение.

Работники уголовного розыска установили, что на счету правонарушителя уже более десятка аналогичных ограблений, которые он совершает с 2010 года. Мужчина выбирает банки, в которых нет охраны. К тому же, ни разу он не применял оружие во время угроз. В нескольких случаях грабитель даже назывался клиентом банка и требовал отвести его в кабинет директора, которого заставлял открывать сейф с деньгами.

"Обычно после каждого такого преступления, как "компенсацию", мужчина оставляет шоколадки или конфеты. Это, так сказать, его "фирменный" почерк", - рассказал сотрудник столичного уголовного розыска Сергей Руденко.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой предоставлять полезную для розыска информацию, которая поможет задержать преступника. Полезную для следствия информацию можно сообщить по телефонам: 102 или (098) 8681888, или обратившись в ближайшее отделение полиции.