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Укравто вывело из-под залога Дельта Банка 1,5 тыс. автомобилей

02.03.2017 13:32
Суд позволил корпорации Укравто вывести из-под залога Дельта Банка 1,5 тыс. автомобилей ЗАЗ
Фото: EPA

Хозяйственный суд. Киева 16 февраля удовлетворил иск Украинской автомобильной корпорации (Укравто) к Дельта Банку и признал недействительным договор залога NНКЛ-2019631/S2 от 24 октября 2013 года. Как сообщает FinBalance, договор был заключен в качестве обеспечения под кредитную линию с лимитом $34,2 млн.

В соответствии с этим договором корпорация Укравто передала Дельта Банку в залог 1,5 тыс. автомобилей ЗАЗ балансовой стоимостью 95,1 млн грн.

Суд указал, что автомобили не могут быть предметом залога как товар в обороте. "Товарами в обороте не могут быть уникальные товары, поскольку теряется сама суть такого вида предмета залога, так как исключается замена товара на аналогичный при реализации предмета залога", - говорится в решении суда.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Дельта Банк, Кредит
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