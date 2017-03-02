 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Экс-менеджера банка Киевская Русь будут судить за хищения

02.03.2017 18:06
Прокуратура Киева подала в суд на экс-главу регионального отделения банка Киевская Русь и его подчиненных за хищение 14 млрд грн
Фото: iStock

Бывшего руководителя регионального отделения банка Киевская Русь и двух его экс-подчиненных будут судить за хищение 14 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что начальник отделения в сговоре с заведующим кассы и начальником отдела организовал схему подделки документов на выдачу наличных денежных средств с карточных счетов 421 клиента.

На основании указанных поддельных документов в течение декабря 2014 - мая 2015 годов злоумышленникам удалось завладеть денежными средствами на общую сумму свыше 14 млн грн.

Обвинительный акт в отношении экс-служащих банка направлен в Соломенский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, банк Киевская Русь
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров