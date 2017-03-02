Экс-менеджера банка Киевская Русь будут судить за хищения
Бывшего руководителя регионального отделения банка Киевская Русь и двух его экс-подчиненных будут судить за хищение 14 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Установлено, что начальник отделения в сговоре с заведующим кассы и начальником отдела организовал схему подделки документов на выдачу наличных денежных средств с карточных счетов 421 клиента.
На основании указанных поддельных документов в течение декабря 2014 - мая 2015 годов злоумышленникам удалось завладеть денежными средствами на общую сумму свыше 14 млн грн.
Обвинительный акт в отношении экс-служащих банка направлен в Соломенский райсуд столицы для рассмотрения по существу.
За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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