Официальные курсы банковских металлов на 20.03.2017

Нацбанк Украины установил на 20 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 330647,58 грн;

серебро - 4682,21 грн;

платина - 257252,56 грн;

палладий - 206932,24 грн.

Напомним, на 17 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331666,35 грн;

серебро - 4710,53 грн;

платина - 251714,08 грн;

палладий - 200723,77 грн.

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