Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В понедельник, 20 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 2,03 коп до 26,8053 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,87 коп - до 27,1137 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,93 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,63 коп и составляет 28,6227 грн, средний курс продажи упал - на 1,20 коп до 29,2330 грн. Продать евро дороже можно за 28,81 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,7 коп составляет 4,379 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,0 коп до 4,729 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,63 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8053 27,1137 0,4379 0,4729 28,6227 29,2330 Медиана 26,8150 27,1000 0,4500 0,4700 28,7000 29,2500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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