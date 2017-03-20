Котировки доллара на межбанке упали до 26,87/26,91

В понедельник, 20 марта, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,88/26,92*, к 12:00 котировки составили 26,87/26,91

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,91, максимальные - 26,92.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4690/0,4703 к 12:00 котировки составили 0,4670/0,4680.



Торги по евро начались с котировок 28,9470/28,9874 к 12:00 котировки составили 28,8959/28,9390.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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