Межбанк закрылся котировками доллара 26,87/26,91

В понедельник, 20 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,88/26,92, к закрытию котировки составили 26,87/26,91

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,87, максимальные - 26,88. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,91, максимальные - 26,92.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4690/0,4703 к закрытию котировки составили 0,4674/0,4687.

Торги по евро начались с котировок 28,9470/28,9874, к закрытию котировки составили 28,8986/28,9417.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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