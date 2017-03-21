Курсы валют НБУ на 21.03.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 2 копеек

На 21 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2688,7865 грн за $100;

2890,9832 грн за 100 евро;

4,6937 грн за 10 руб РФ.



На 20 марта Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2690,9264 грн за $100;

2889,2477 грн за 100 евро;

4,6448 грн за 10 руб РФ.





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