Наличные курсы валют (данные на 10:00)

Во вторник, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,18 коп до 26,7935 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,13 коп - до 27,1250 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,92 грн, минимальный курс продажи - 27,0 грн.

Средний курс покупки евро упал на 4,87 коп и составляет 28,5740 грн, средний курс продажи вырос - на 3,95 коп до 29,2725 грн. Продать евро дороже можно за 28,8 грн, купить дешевле - за 29,03 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп составляет 4,358 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,3 коп до 4,752 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,69 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,7935 27,1250 0,4358 0,4752 28,5740 29,2725 Медиана 26,8000 27,1000 0,4500 0,4750 28,6050 29,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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