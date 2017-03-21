 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.81  27.10   EUR:  28.59  29.25
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Через крупнейшие банки мира из РФ вывели сотни миллионов долларов

21.03.2017 10:36
Правоохранители изучают международные схемы по выведению средств, посредством которых из страны-агрессора "утекло" до $80 млрд за четыре года
Фото: Getty Images

Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, "отмыли" около $749 млн из России. Об этом пишет The Guardian.

В рамках этой международной схемы по отмыванию денег (Global Laundromat, "Всемирная прачечная") всего из России было выведено почти $20 млрд в 2010-2014 годах. По другим данным, сумма может достигать и $80 млрд.

Сейчас правоохранители выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме. Уже известно, что деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские финучреждения.

Документы, связанные со схемой, получили в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и Новая газета.

Сегодня также стало известно, что эстонская "дочка" Danske Bank участвовала в "молдавской схеме" по выводу средств из РФ. В ней же отметился вышеупомянутый HSBC, а также UBS и Bank of China.

"Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы - ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств", - сказал главный юрисконсульт Danske Bank Флемминг Пристед.

В начале этого года сообщалось, что Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за нелегальную схему вывода $10 млрд из России.

$10 млрд были нелегально выведены из страны-агерссора с помощью так называемых зеркальных сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка. Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы. В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.

В эту схему были вовлечены около 12 компаний.

Власти США считают, что у Deutsche Bank было много возможностей выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка ими не воспользовалось.  

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров