Через крупнейшие банки мира из РФ вывели сотни миллионов долларов
Через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, "отмыли" около $749 млн из России. Об этом пишет The Guardian.
В рамках этой международной схемы по отмыванию денег (Global Laundromat, "Всемирная прачечная") всего из России было выведено почти $20 млрд в 2010-2014 годах. По другим данным, сумма может достигать и $80 млрд.
Сейчас правоохранители выясняют, кто из состоятельных и политически влиятельных граждан России участвовал в схеме. Уже известно, что деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские финучреждения.
Документы, связанные со схемой, получили в 2014 году Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) и Новая газета.
Сегодня также стало известно, что эстонская "дочка" Danske Bank участвовала в "молдавской схеме" по выводу средств из РФ. В ней же отметился вышеупомянутый HSBC, а также UBS и Bank of China.
"Мы знаем о транзакциях, о которых идет речь, и уже обсуждали их с властями Дании и Эстонии. В указанном периоде (с 2011 по 2014 годы - ред.) наши системы и процедуры в Эстонии были недостаточными для того, чтобы полностью исключить использование нас в целях отмывания средств", - сказал главный юрисконсульт Danske Bank Флемминг Пристед.
В начале этого года сообщалось, что Deutsche Bank заплатит штраф в размере $630 млн за нелегальную схему вывода $10 млрд из России.
$10 млрд были нелегально выведены из страны-агерссора с помощью так называемых зеркальных сделок, которые заключались через московский, лондонский и нью-йоркский офисы банка. Американский и британский финансовые регуляторы выяснили, что "зеркальные" транзакции осуществлялись в Deutsche Bank с 2011 по 2015 годы. В ходе таких сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.
В эту схему были вовлечены около 12 компаний.
Власти США считают, что у Deutsche Bank было много возможностей выявить и пресечь нелегальную схему, однако руководство банка ими не воспользовалось.
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