Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 21 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,07 коп до 26,8047 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,40 коп - до 27,0997 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,92 грн, минимальный курс продажи - 26,99 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,57 коп и составляет 28,6283 грн, средний курс продажи вырос - на 0,40 коп до 29,2370 грн. Продать евро дороже можно за 28,85 грн, купить дешевле - за 28,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,8 коп составляет 4,387 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 0,8 коп до 4,737 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,63 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8047 27,0997 0,4387 0,4737 28,6283 29,2370 Медиана 26,8000 27,1000 0,4450 0,4730 28,6750 29,2250



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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