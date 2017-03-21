Сбербанк ищет варианты быстрого ухода из Украины

Российский Сбербанк собирается как можно быстрее оставить украинский рынок

Герман Греф (фото - EPA)

ЛIГАБiзнесIнформ

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