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Сбербанк ищет варианты быстрого ухода из Украины

21.03.2017 14:44
Российский Сбербанк собирается как можно быстрее оставить украинский рынок
Герман Греф (фото - EPA)

Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация находится в поиске максимально быстрых вариантов выхода с рынка Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он назвал "дискриминационным решением" введенные Украиной санкции в отношении банков с государственным российским капиталом.

Ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова сообщила, что на счетах банков с государственным российским капиталом украинцы хранят 21 млрд грн, из которых Фонд гарантирования вкладов в случае необходимости может компенсировать 8,5 млрд грн.

"Продажа - лучший способ покинуть рынок Украины (для таких финучреждений - ред.). О каком-то развитии этих банков на территории Украины говорить нельзя", - сказала Рожкова.

16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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Глава другого госбанка страны-агрессора, Внешэкономбанка, уже назвал потенциального покупателя на украинскую "дочку", Прминвестбанк - венгерскую группу OTP.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Сбербанк России
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