Компания Фагор вымогает деньги у заемщиков Михайловского - ФГВФЛ
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает, что в адрес банка Михайловский поступают обращения заемщиков-физлиц, с жалобами о вымогательствах со стороны финансовой компании Фагор.
Согласно сообщению пресс-служба ФГВФЛ, Фагор вымогает средства на погашение задолженности по кредитам, полученным от банка.
Фонд напоминает, что 22 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность действий ликвидатора банка Михайловский об отнесении договора факторинга компании Плеяда к категории ничтожных.
"В силу ст. 216 Гражданского кодекса Украины, по ничтожным договорам факторинга компании Плеяда фактически не переходили права требования по кредитам, предоставленным банком, и финкомпания не имела законных оснований осуществлять любые действия с такими правами, в том числе их уступки в пользу других лиц", - отмечает ФГВФЛ.
Единственным законным кредитором по займам, предоставленным физическим лицам, был и остается банк Михайловский. Только платежи в его пользу направляются на погашение задолженности по кредиту, подчеркивает фонд.
Любые другие лица, в том числе Фагор, не являются надлежащими кредиторами и не имеют права требовать уплаты платежей в их пользу.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
23619
-
16324
-
10797
-
9857
-
6285