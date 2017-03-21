Компания Фагор вымогает деньги у заемщиков Михайловского - ФГВФЛ

Поступают обращения заемщиков Михайловского с жалобами о вымогательствах со стороны финансовой компании Фагор

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сообщает, что в адрес банка Михайловский поступают обращения заемщиков-физлиц, с жалобами о вымогательствах со стороны финансовой компании Фагор.



Согласно сообщению пресс-служба ФГВФЛ, Фагор вымогает средства на погашение задолженности по кредитам, полученным от банка.



Фонд напоминает, что 22 февраля Киевский апелляционный административный суд подтвердил правомерность действий ликвидатора банка Михайловский об отнесении договора факторинга компании Плеяда к категории ничтожных.



"В силу ст. 216 Гражданского кодекса Украины, по ничтожным договорам факторинга компании Плеяда фактически не переходили права требования по кредитам, предоставленным банком, и финкомпания не имела законных оснований осуществлять любые действия с такими правами, в том числе их уступки в пользу других лиц", - отмечает ФГВФЛ.



Единственным законным кредитором по займам, предоставленным физическим лицам, был и остается банк Михайловский. Только платежи в его пользу направляются на погашение задолженности по кредиту, подчеркивает фонд.



Любые другие лица, в том числе Фагор, не являются надлежащими кредиторами и не имеют права требовать уплаты платежей в их пользу.



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