В Запорожье заблокировали вход в Сбербанк

Участники акции в Запорожье привезли к территории Сбербанка бетонные блоки и заблокировали цепями ворота

Фото: EPA

ЛIГАБiзнесIнформ

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