В Запорожье заблокировали вход в Сбербанк
В Запорожье представители партии Национальный корпус заблокировали вход в главное отделение Сбербанка - дочернего украинского банка Сбербанка России. Об этом сообщает 061.ua.
Участники акции привезли к территории банка бетонные блоки, заблокировали цепями ворота и вывесили плакаты. Они требуют закрыть отделения банка в Украине.
Ранее представители Нацкорпуса блокировали здания Сбербанка в Киеве и Тернополе.
Президент материнского банка Герман Греф заявил, что финансовая организация находится в поиске максимально быстрых вариантов выхода с рынка Украины.
16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.
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