Межбанк закрылся котировками доллара 26,80/26,84

Во вторник, 21 марта, торги по доллару США открылись котировками 26,87/26,91, к закрытию котировки составили 26,80/26,84

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,80, максимальные - 26,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,84, максимальные - 26,91.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4694/0,4704 к закрытию котировки составили 0,4689/0,4699.

Торги по евро начались с котировок 29,0088/29,0493, к закрытию котировки составили 28,9788/29,0194.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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