Официальные курсы банковских металлов на 22.03.2017

Нацбанк Украины установил на 22 марта следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 333382,76 грн;

серебро - 4647,92 грн;

платина - 258307,20 грн;

палладий - 208632,74 грн.

Напомним, на 21 марта были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 331366,05 грн;

серебро - 4632,78 грн;

платина - 258123,50 грн;

палладий - 209187,59 грн.

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