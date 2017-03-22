Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В среду, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 0,03 коп до 26,8050 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 4,53 коп - до 27,1450 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,9 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,17 коп и составляет 28,7100 грн, средний курс продажи вырос - на 18,25 коп до 29,4195 грн. Продать евро дороже можно за 28,95 грн, купить дешевле - за 29,25 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,7 коп составляет 4,349 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 4,746 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,6 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,69 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8050 27,1450 0,4349 0,4746 28,7100 29,4195 Медиана 26,8000 27,1500 0,4475 0,4745 28,7500 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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