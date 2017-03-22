Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 22 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,63 коп до 26,8310 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 5,70 коп - до 27,1567 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,0 грн, минимальный курс продажи - 27,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 11,93 коп и составляет 28,7477 грн, средний курс продажи вырос - на 15,80 коп до 29,3950 грн. Продать евро дороже можно за 29,0 грн, купить дешевле - за 29,23 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,2 коп составляет 4,389 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,1 коп до 4,736 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,62 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,65 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,8310 27,1567 0,4389 0,4736 28,7477 29,3950 Медиана 26,8500 27,1500 0,4450 0,4730 28,8000 29,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.